Oasport.it - Pattinaggio artistico: favola azzurra! Nikolaj Memola argento agli Europei 2025! Rizzo in top5

Leggi su Oasport.it

Un finale da. Terminano con gioia infinita i Campionatidi. Alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn infattiha conquistato una meravigliosa meda d’, la prima della carriera in campo continentale, rendendosi artefice di un programma libero di grande spessore.Non poteva finire meglio l’avventura della spedizione italiana, che torna a casa da leader del Vecchio Continente (esclusa ovviamente la Russia) e con il contingente di mede più alto (un oro e due argenti). Pulitissima la prova dell’atleta seguito da mamma Olga Romanova, per dispersione la migliore disputata fino a questo momento. L’azzurro ha alzato vistosamente l’asticella nel comparto tecnico, snocciolando come primo elemento la proficua combinazione quadruplo lutz (chiamato con filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop, per poi passare in rassegna il triplo axel e un quadruplo lutz singolo.