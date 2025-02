Pattinaggio Artistico Europei 2025 | Pezzetta e Gutmann chiudono tra le prime sei nel libero femminile Primo oro per l’Estonia

Leggi su Sportface.it

Seconda giornata di verdetti alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn in Estonia per l’edizionedei Campionatidi, e seconda giornata di buone notizie per i colori azzurri, anche se in questo caso senza la conquista di una medaglia.Le due ragazze italiane Anna(di soli 17 anni) e Lara Naki, incluse nell’ultimo turno di gara per l’ottimo risultato dello short program (rispettivamene sesta e quinta) sono riuscite a confermare l’ottima prestazione anche nelscambiandosi di posto nella classifica finale e, soprattutto, garantendo all’Italia la possibilità di mandare tre pattinatrici aglidel prossimo anno a Sheffield in Inghilterra.Davvero buono l’esercizio dell’esordiente Anna, quarta nella serata, che a parte un triplo loop eseguito solamente doppio e uno step-out sul secondo triplo lutz ha pattinato in maniera pulita frantumando il proprio record personale.