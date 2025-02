Iltempo.it - Partenza in salita per l'Italia: come va a finire con la Scozia all'esordio

Inizia con una sconfitta in trasferta il Sei Nazioni dell'. Gli azzurri cedono 31-19 alla, in un match disputato allo stadio di Murrayfield ad Edimburgo. Inizio da incubo per i ragazzi di Quesada che vanno sotto 14-0, l'risale la china a cavallo dei due tempi pareggiando sul 19-19. Il finale è però tutto a favore dei padroni di casa che realizzano due mete con Jones e conquistano la vittoria. Laparte fortissimo con la prima imbucata di Van der Merwe che sfugge a Brex sul lato sinistro e dà il via a un lungo multifase. Arriva il primo calcio di punizione, Cherry lo gioca alla mano, Russell allarga su Kinghorn che viene fermato da Ioane, arriva però il capitano Darge che con un'altra carica riesce ad arrivare fino in fondo. Russell trasforma per il 7-0. Anche l'azione della seconda meta parte da Van der Merwe dopo una bella invenzione di Russell, l'ala dellaapre lo spazio a sinistra e trova Huw Jones che arriva in mezzo ai pali per il 14-0.