Ilrestodelcarlino.it - Parte un sondaggio sui futuri governatori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verso le elezioni regionali, in corso unsui candidati alla presidenza della Regione Marche. In particolare su Francesco Acquaroli (Fd’I), Matteo Ricci (Pd) e Mirco Carloni (Lega), si chiede di esprimere un voto da 1 (per niente adeguato) a 10 (perfettamente adeguato) sulla loro adeguatezza a coprire tale ruolo. Si avvicinano le elezioni regionali (nelle Marche si è votato il 20 e il 21 settembre del 2020), tornano i sondaggi. Da qualche giorno, infatti, una società del territorio ha iniziato a raccogliere le preferenze di un campione di cittadini sui possibili candidati alla guida della Regione, i nomi sono quelli al centro del dibattito politico e comunque i protagonisti della vita politica regionale, nazionale ed europea di cui si cerca di capire la notorietà tra gli elettori e la fiducia di cui godono.