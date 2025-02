Spettacolo.periodicodaily.com - Parte dal Politeama Rossetti di Trieste il tour nazionale di “Voglio Vederti Danzare”

Dopo il grande successo dell'anteprima assoluta del 3 dicembre scorso al Teatro Olimpico di Roma, domani 2 febbraio 2025 prende il via dal Teatro Politeama Rossetti di Trieste il tour nazionale di "Voglio Vederti Danzare", la nuova grande produzione musicale dedicata a Franco Battiato, firmata Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e la direzione artistica di Rossana Raguseo.