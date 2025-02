Parmatoday.it - "Parma ostaggio di degrado e insicurezza"

Leggi su Parmatoday.it

La spaccata al chiosco di via Newton con ingenti danni economici per il gestore, l'aggressione di via Savani dove un cittadino di 64 anni è stato colpito dopo aver tentato di fermare un furto, i vetri delle auto infrante nel quartiere San Leonardo san Leonardo e il tentativo di entrare nei negozi.