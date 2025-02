Ilrestodelcarlino.it - Parco, ancora un toscano alla presidenza dell’ente?

Saràil nuovo presidente delnazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna? Al momento non vi ènessuna certezza, ma diversi indizi portano ad individuare un esponente del centrodestra del Casentino. A tutto ciò si aggiungono i silenzi e i ‘’ di alcuni esponenti di punta della politica romagnola dei due maggiori schieramenti, insieme alle divisioni tra i sindaci del versante romagnolo nella individuazione di un candidato unitario da sottoporre alle Regioni Emilia Romagna, Toscana e al Ministro dell’Ambiente. La procedura prevede, infatti, che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, d’intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private e, in caso di non accordo, entro trenta giorni dricezione della proposta, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti.