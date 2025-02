Sbircialanotizia.it - Papa, il bastone si rompe e lui vacilla: imprevisto per Bergoglio

Il Pontefice è stato sorretto dai suoi collaboratori Piccolo incidente stamani all'udienza giubilare perFrancesco. All'inizio dell'udienza, come mostrano alcune immagini, ilsul quale si reggeva ilal momento dell'ingresso in Aula Paolo VI ha perso un sostegno.è stato prontamente sorretto da due collaboratori. E accompagnato alla postazione per dare .L'articolo, ilsie luiperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.