Quotidiano.net - Papa Francesco vacilla brevemente durante l'udienza generale, poi prosegue con sedia a rotelle

Leggi su Quotidiano.net

All'inizio dell', ilè entrato nell'Aula Paolo VI a piedi, appoggiandosi sul bastone. Ma un sostegno alla base dello stesso bastone si è staccato e si è visto ilre per pochi istanti. Poi ha proseguito, sempre a piedi, ma sottobraccio a mons. Leonardo Sapienza e al suo aiutante che ha preso in mano il bastone ormai non sicuro. Ilha svolto poi tranquillamente l'e salutato i fedeli spostandosi con la