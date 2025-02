Quotidiano.net - Papa Francesco rompe il bastone entrando in Aula Magna, vacilla un istante poi mantiene l’equilibrio

Roma, 1 febbraio 2025 - Piccolo incidente per, fortunatamente senza conseguenze. Il Pontefice, appena entrato nell'Paolo VI per l'udienza generale, ha rischiato di cadere perché si è rotto ila cui si appoggiava camminando. Un sostegno alla base dell'appoggio delsi è staccato, Bergoglio hato qualche, ma è riuscito a mantenere l'equilibrio. Quindi ha continuato, sempre a piedi, ma con l'aiuto sottobraccio di mons. Leonardo Sapienza e del suo aiutante, che ha recuperato ilormai non sicuro. Ilha svolto poi tranquillamente l'udienza e salutato i fedeli spostandosi con la sedia a rotelle.