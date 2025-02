Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della quindicesima giornata. Pro Recco agile nel derby

In acqua tutte le squadre del campionato diA1 dimaschile in questo sabato dedicato allaregular season. La partita più attesa era quella delligure con la Proche ospitava l’RN Savona: successoper i campioni in carica che restano in vetta alla. A braccetto con la squadra di Sukno troviamo l’AN Brescia che si è imposta senza patemi in trasferta sul Telimar.Andiamo a rivivere questo turno con tutti ie laagSabato 1 febbraioOnda Forte-CC Ortigia 1928 13-20ProWaterpolo-RN Savona 14-8Circolo Nautico Posillipo-Nuoto Catania 15-5Telimar-AN Brescia 5-12Training Academy Olympic Roma-Trieste 9-13Roma Vis Nova-RN Florentia 12-6Iren Genova Quinto-De Akker Team 9-12AN BRESCIA 43PROWATERPOLO 43RN SAVONA 36TRIESTE 28ROMA VIS NOVA27CN POSILLIPO 25DE AKKER TEAM 24C.