Palazzo Pepoli ospita "Il tavolo delle trattative" di Alessandro Bergonzoni per ART CITY Bologna 2025

partecipa al ricco programma di ARTcon “Il”, un’installazione artistico-sociale ideata e realizzata da. L’opera, esposta nella Sala della Cultura dal 5 al 10 febbraio, si propone come spazio di dialogo e riflessione sulla pace e sulla necessità di negoziare, coinvolgendo artisti, intellettuali, rappresentanti pubblici, associazioni e cittadini.Il vernissage coinciderà con la conferenza stampa di presentazione, prevista per mercoledì 5 febbraio alle ore 13 presso, in via Castiglione 8,. Durante la ARTWhite Night, sabato 8 febbraio dalle 20 alle 24, si svolgeranno eventi e performance, mentre il finissage del 10 febbraio segnerà la chiusura dell’installazione con una tavola rotonda tra l’artista, rappresentantiistituzioni ediverse fedi presenti in città.