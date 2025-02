Ilrestodelcarlino.it - Palascherma, tappe forzate per la realizzazione

C’era l’ex onorevole Valentina Vezzali ieri mattina in Comune, accolta dal commissario Grazia Branca. La sua è stata una visita importante per chiarire e verificare con Sport e Salute che sarebbero superabili le criticità evidenziate dagli uffici per realizzare la nuova palestra scherma e arti marziali. I fondi, con la caduta dell’amministrazione comunale, sembravano essere a rischio. Si sta andando invece verso la firma della convenzione e da lì, poi, con i tempi tecnici di legge, l’inizio del cantiere. "Dato che sembrano da escludere possibilità di ulteriori proroghe, la firma è l’unica opportunità che consentirà al Comune di Osimo di assicurarsi il considerevole finanziamento e di dare così il via alla successiva procedura di gara per ladell’opera – dice Lorena Giuliodori, presidente del Club Scherma La Misericordia Osimo asd -.