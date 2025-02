Pagelle Udinese-Venezia 3-2 e Monza-Verona 0-1 | colpo Hellas notte fonda per le ultime due

Leggi su Sportface.it

Due scontri diretti per la salvezza, tra squadre più o meno a rischio, ma comunque partite tutte con l’obiettivo di salvarsi e non di certo pensando alla parte sinistra della classifica, aprono il sabato e il febbraio della Serie A. Una ventitreesima giornata che può risultare cruciale e rimescolare le carte nella lotta per evitare la retrocessione e questo pomeriggio non ci si è annoiati nel ping pong tra lo U-Power Stadium e il Bluenergy Stadium. Partendo da quest’ultimo campo, importante vittoria dell’sulal termine di una partita pazza che termina per 3-2 e in cui succede tutto nel secondo tempo, mentre in terra brianzola c’è il colpaccio dei veneti che scalano la classifica grazie alla loro settima vittoria stagionale e condannano i padroni di casa all’ultimissimo posto in classifica.