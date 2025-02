Oasport.it - Pagelle Scozia-Italia rugby 31-19: Allan tiene vivi gli azzurri, bene Brex e Menoncello

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa da poco a Edimburgo la sfida inaugurale del Sei Nazioni 2025 per l’, che ha sfidato la. Gliescono sconfitti, pagando un primo tempo giocato con poca cattiveria difensiva, mentre nella ripresa il match è più spettacolare, ma non basta. Ecco leTommaso8,5: con il suo 4 su 4 al piede nei primi 43 minuti del matchviva l’, con un paio di calci non facili.Ange Capuozzo 5: non pervenuto prima mezzora, soffre troppo van der Merwe in difesa e, di fatto, non incide nel match.Juan Ignacio7: inizia con un placcaggio mancato, ma poi come al solito difende duro, costruisce e con l’intercetto illude l’pareggiando.Tommaso7,5: uno dei migliori dell’, sia in difesa, dove placca tanto, sia in attacco, dove è il più pericoloso con