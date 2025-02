Pagelle Bologna-Como 2-0 | Fabbian scaccia le voci di mercato Moro è ovunque Male Paz

Leggi su Sportface.it

Ilsupera il2-0 al Dall’Ara grazie alle reti di De Silvestri nel primo tempo e dinella ripresa. Sono loro a decidere una sfida indirizzata in favore dei padroni di casa al 38? con il rosso rifilato dall’arbitro Luca Massimi a Fadera. Grazie a questa vittoria, ilsale così a quota 37 punti in classifica, raggiungendo la Juventus al quinto posto. Ilresta invece a quota 22. La squadra di Fabregas non vince da otto trasferte in Serie A, cioè da Atalanta-2-3 del 24 settembre scorso.Skorupski 6.5Ordinaria amministrazione per novantadue minuti. Al 93? nega il gol a Nico Paz con un intervento superDe Silvestri 7A 36 anni è ancora un terzino moderno come lo era a 21. Non solo per il gol – bellissimo di testa – ma anche per come si propone e come dialoga in zona offensiva.