Pagelle Atalanta-Torino 1-1 | Milinkovic-Savic para rigori Bellanova il migliore della Dea

Ilferma l’sull’1-1 al Gewiss Stadium grazie al pareggio di Maripan in risposta al vantaggio di Djimsiti. Ai due difensori protagonisti si affianca, cheun penalty a Retegui nel secondo tempo. L’sale a 47 punti, mentre il Toro si porta a quota 27.Non è stato un avvicinamento facile alla partita per la Dea, che ha perso prima Zappacosta per influenza e poi Carnesecchi per un risentimento all’adduttore durante il riscaldamento. Come se non bastasse, dopo mezz’ora si ferma anche Sead Kolasinac, costretto a lasciare il posto a Toloi per un risentimento muscolare al flessore destro. Al 35? però l’sblocca il risultato e lo fa con Djimsiti che di testa, su cross dalla destra, trafigge. La risposta del Toro però è immediata.