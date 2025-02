Ilrestodelcarlino.it - Padovani tenta ancora il suicidio, relazione dei medici della Dozza: “Vada nel carcere psichiatrico”

Bologna, 1 febbraio 2025 – Giovannihato di uccidersi due volte innell’ultimo mese, non riesce a stare con gli altri e manifesta “difficoltà dicon l’ambiente” e gravi disagi. Per questo, si va verso una nuova richiesta di applicazione dell’ex art. 111: si auspica, cioè, che sia assegnato a un istituto per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche. Lo scrive la direzione sanitaria deldi Bologna (dove si trova da settembre), nelladi pochi giorni fa (28 gennaio): a breve, l’ex calciatore di 30 anni che nel 2022 ha ucciso a martellate, pugni e colpi di panchina la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, dovrebbe tornare nella sezione psichiatrica (Atsm) deldi Reggio. A novembre gli è stato confermato l’ergastolo in Appello per omicidio aggravato da motivi futili, premeditazione e stalking.