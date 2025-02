Tg24.sky.it - Ostia, azzannato dai suoi due pitbull: 29enne ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 29 anni è stato aggredito nella notte in casa daidue. È accaduto a, in via Baffigo. Il giovane è stato portato in ospedale in. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe statomentre dormiva. A soccorrerlo sono stati i familiari che hanno allontanato i due cani quando ormai avevano inferto lesioni profonde. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i veterinari della Asl che hanno preso in custodia i cani e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.