Ostia aggredito in casa dai suoi pitbull | grave un 29enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 febbraio 2025 – E’ statodai suiunnella serata di ieri in via Baffigo a. Il giovane, che si trova ricoverato al Grassi, èma resta in condizioni stazionarie. I cani sono stati recuperati, messi in sicurezza, e ora si trovano ora al canile della Muratella. Sul posto, subito dopo una segnalazione, è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica. (Fonte: Adnkronos)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.