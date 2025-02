Romadailynews.it - Ostia: aggredito da suoi pitbull in casa, 29enne in condizioni gravissime

Un ragazzo di 29 anni e’ statonella notte indaidue cani di razza pittbull che lo hanno azzannato. E’ accaduto in via Baffigo a, sul litorale di Roma. Ile’ stato portato in ospedale in codice rosso. A soccorrere il giovane sono stati i familiari che hanno allontanato i due cani quando ormai avevano inferto lesioni profonde. Ile’ stato trasportato in ospedale adove resta ricoverato indisperate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i veterinari della Asl che hanno preso in custodia i cani e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.Agenzia Nova