Ostia 29enne azzannato dai suoi due pitbull | ricoverato è gravissimo

Un ragazzo di 29 anni èin gravissime condizioni dopo essere stato aggredito daidueall’interno della sua abitazione in via Baffigo, aNuova. L’attacco è avvenuto nella notte di oggi, sabato 1 febbraio.La ricostruzione dell’aggressioneSecondo le prime informazioni, il giovane si trovava in casa quando idue cani lo hanno improvvisamente assalito, causandogli ferite molto gravi. I vicini, allertati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, permettendo un intervento immediato.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ragazzo all’ospedale Grassi di, dove è attualmentein condizioni critiche.Indagini in corso, iaffidati alla AslGli agenti del X distretto di polizia sono arrivati rapidamente sul luogo dell’aggressione per ricostruire la dinamica dei fatti.