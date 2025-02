Ostia 29enne aggredito in casa dai suoi due pitbull | è grave

Leggi su Open.online

Un ragazzo di 29 anni, A.G., è statonella notte indaidue. L’episodio è avvenuto in via Baffigo a, il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la polizia. Secondo quanto riporta Repubblica Roma in un pezzo a firma di Salvatore Giuffrida ilera solo inal momento dell’aggressione. Sarebbe stato colpito in diverse parti del colpo ma fortunatamente non sono stati lesi organi vitali. Ad allertare i vicini le urla del ragazzo. I due cani sono ancora in, dalle prime rilevazioni sembra che fossero chiusi nell’appartamento e resi aggressivi per la cattività ma i motivi dell’aggressione sono ancora tutti da chiarire. Entro questa mattina i veterinari della Asl li prenderanno in carico. Un’analisi comportamentale stabilirà il loro destino.