Ilgiorno.it - Ospedale psichiatrico Cerletti. Il primo in provincia di Milano a chiudere le porte 45 anni fa

Sono passati ben 45dalla chiusura dell’le Ugodi Parabiago. Istituito nel 1935 come succursale dell’di Mombello, con l’obiettivo di ospitare pazienti psichiatriche croniche considerate tranquille, la struttura sorse su un terreno acquistato dalladinel 1934 dagli Istituti Riuniti Marchiondi Spagliardi, un ente dedicato alla protezione e cura dei minori discoli. Nel 1966, ladiavviò una riorganizzazione della struttura, ispirandosi al modello francese della psichiatria di settore. Questa riforma portò, nel 1968, all’inaugurazione dell’di settore Ugo, che sostituì la precedente sezione ospedaliera Leonardo Bianchi. Con l’entrata in vigore della Legge Basaglia nel 1978, che sanciva la chiusura dei manicomi in Italia, ilavviò un processo di deistituzionalizzazione.