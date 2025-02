Anteprima24.it - Ospedale di Sant’Agata, Rubano (FI): “Il TAR riconosce la battaglia del Comune di Puglianello. Ora diffida e nuovo ricorso”

Tempo di lettura: 3 minuti“La sentenza n. 430 del 14 gennaio 2025 del TAR non disconosce le giuste ragioni dellecondotta daldiper garantire la piena operatività dell’dide’ Goti, nell’interesse dei cittadini. Primo tra i comuni della Valle Telesina ad aver avviato un’azione giudiziaria sulla vicenda dell’dide’ Goti, ildiha sempre mantenuto alta l’attenzione su un presidio sanitario essenziale per l’intero territorio”. Lo dichiara Francesco Maria, deputato e segretario provinciale Forza Italia, oltre che Sindaco deldi.“Il TAR – spiega – non ha certo sollevato la Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera San Pio dalle proprie responsabilità. Anzi, ha espressamente invitato ildia intraprendere azioni ai sensi del decreto legislativo 198 del 2009, norma speciale per il controllo dei livelli di performance delle amministrazioni pubbliche.