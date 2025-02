Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, il retroscena: «Ci si stava pensando per gennaio, c’era questo incastro in mente». Rivelazione di mercato sull’attaccante

di RedazioneNews24, spunta ilnigeriano:inper. Le ultime notizieL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità sull'interesse del calcionei confronti di Victor, che sarebbe stato individuato come il profilo adatto per sostituire Dusan Vlahovic in caso di addio durante la prossima estate.Secondo il quotidiano, i bianconeri ci avrebbero provato già per questa sessione invernale dei trasferimenti, salvo poi doversi arrendere viste le resistenze del Galatasaray, club che ha in prestito il nigeriano e di cui non si vuole privare proprio ora. Ma, in estate, ci si potrebbe riprovare.