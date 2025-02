Serieanews.com - Osimhen-Juve, scoppia la bomba: ok, ma a tutti sfugge un dettaglio

Victornel mirino dellantus per sostituire Vlahovic. Approfondiamo quest’affare e le possibilità che vada in portola: ok, ma aun(Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comNe abbiamo già parlato ieri, ma oggi è esplosa la: lantus vuole Victore Cristiano Giuntoli è pronto a tutto per portarlo a Torino.La situazione dell’attaccante nigeriano è nota da tempo: un’estate passata da separato in casa con il Napoli, un rinnovo di contratto “d’emergenza” per non perderlo a zero e un addio che sembra ormai scritto. Il problema? La clausola.Per mesi si è parlato della famosa clausola rescissoria da 130 milioni di euro, una cifra che ha spaventato anche i club arabi, lasciandoancora al Napoli. Poi, dopo il caos di questa estate, è arrivata la mossa strategica: il nuovo rinnovo con un abbassamento della clausola a 75 milioni, ma solo per le squadre estere.