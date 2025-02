Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il dopo Vlahovic: Giuntoli si muove per l’estate. Il Napoli spara altissimo: dalla Continassa hanno questo piano

ntusNews24, ilpotrebbe essere proprio il nigeriano.siin vista del: la richiesta delStando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il calciomercatodovrà cercare un nuovo attaccante nei prossimi mesi, visto che ci si avvicina al divorzio con Dusan. Primo nome in cima alla lista dei preferiti è quello di Victor, che gode di un ottimo rapporto con il DT.Il dirigente sa bene, però, che servirà sedersi a trattare con il, visto che la clausola da 75 milioni di euro è valida solo per l'estero. L'avventura nel nigeriano in azzurro è comunque finita da tempo e un accordo potrebbe andare bene a tutti, visto che anche il 26enne è in scadenza nel2026 come l'ex viola.