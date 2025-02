Ilnapolista.it - “Osimhen alla Juventus è il sogno di Giuntoli”. La clausola è valida solo per l’estero ma la Gazzetta fa finta di niente

Leggi su Ilnapolista.it

è ildi. Laperma lafadiIl calciomercato dellaè stato fin qui quasi ridicolo e allora larilancia: meglio non parlare del presente, affidiamoci al futuro. E il futuro, secondo la Gazza, si chiama Victor(che in realtà sembra destinato al Psg). Il quotidiano così prova a far risalire le quotazioni diin evidente difficoltà ma che ha grandi rapporti con i giornalisti che continuano a dipingerlo come un potente del football.Scrive la Gazza chelasi è già iscrittacorsa per il centravanti africano. I bianconeri non corrono da soli (ci sono anche il Psg e le inglesi), ma possono contare sul feeling tra Victor e il dirigente juventino.Il piano per portareScrive la Gazza:Se tutto andrà secondo programmi, in estate ladirà addio a Dusan e darà l’assalto a, di gran lunga il preferito tra i possibili eredi del serbo (in lista anche Zirkzee del Manchester United).