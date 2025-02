Thesocialpost.it - Orsini contro Bruxelles: “Troppe leggi, così l’Europa non sarà mai competitiva”

Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente di Confindustria, Emanuele, attacca la burocrazia europea, definendola un ostacolo alla competitività dell’industria. Durante l’evento per il passaggio di consegne al vertice di Confindustria Lombardia, ha denunciato l’enorme produzione normativa dell’Ue: in cinque anni, l’Unione ha scritto 13.500 nuove norme, mentre gli Stati Uniti appena 3.000. Secondo, non si può pensare di aggiungere sempre più regole all’industria: dovremmo pagare persone per cancellarle, non per crearne di nuove.La proposta di Confindustria: meno burocrazia, più crescitaha ricordato che Confindustria ha proposto al governo 80 misure a costo zero per snellire la burocrazia italiana. Alcune sono già state approvate, altre sono in fase di discussione. L’obiettivo è rendere più semplice il lavoro delle imprese, sostenendo la competitività nazionale.