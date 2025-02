Secoloditalia.it - Orrore in Spagna, un altro caso Ciatti, 30enne italiano massacrato al bar: in coma col cranio spaccato. Buio sulle indagini

Leggi su Secoloditalia.it

È successo ancora, e ancora una volta in: non a Lloret de Mar, come accaduto nel massacro del giovane fiorentino Niccolò, ma a Lanzarote per l’esattezza, dove undi Favignana ha subito una feroce aggressione che lo ha ridotto in gravissime condizioni. È lui l’ultima vittima di una violenza cieca e insensata, senza neppure un appiglio che possa giustificare l’inizio della lite degenerata poi in un brutale pestaggio a sangue. Si chiama Salvatore Sinagra: ed è un ragazzo di Favignana che in queste ore si trova in fin di vita in un ospedale a Las Palmas, nelle isole Canarie, incon ilfracassato.in, giovaneindopo un pestaggio in un barSecondo quanto raccontato dal padre, Andrea Sinagra, al quotidiano La Stampa, Salvatore avrebbe avuto una banale discussione con un giovane in un bar, poi sarebbe uscito dal locale per fumare una sigaretta e qui lo stesso giovane lo avrebbe aggredito brutalmente, forse con un tirapugni.