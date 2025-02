Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di domenica 2 febbraio 2025

L'diFox del 2segnala il transito della Luna in Ariete. Sotto questo nuovo aspetto astrale, lasi prevede ricca di incontri interessanti per alcuni segni zodiacali, e di tensioni che riaffioreranno nella vita di altri segni. Vediamo leastrologiche diFox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Avrete la possibilità di incontrare persone interessanti e di recuperare energia sia sul piano personale che sentimentale. L'amore potrebbe tornare al centro delle vostre priorità. Toro - L'giornaliero invita a prendere con cautela le informazioni che vi giungono. Presto sarà necessario fare una scelta importante in ambito lavorativo, quindi valutate con attenzione.