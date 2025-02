Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 1 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, il mese difinalmente vi porterà ad uscire dal pantano in cui eravate finiti nel mese di gennaio. Non ci saranno più quelle opposizioni astrali che vi hanno reso piuttosto nervosi e agitati.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, Mercurio in Capricorno rappresenta per voi una fonte di grandi opportunità, soprattutto a livello lavorativo.