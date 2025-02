Velvetgossip.it - Oroscopo Branko: Acquario protagonista e Pesci in cerca di consapevolezza oggi 1 febbraio 2025

Il primo giorno disegna l’inizio di un nuovo mese e, come sempre, non possono mancare le previsioni dell’di. Le stelle sono pronte a influenzare le nostre vite, e, in particolare, si preannuncia una giornata ricca di emozioni e opportunità. È un sabato che invita a riflessioni profonde e a decisioni che potrebbero rivelarsi determinanti sia in ambito lavorativo che sentimentale. Le energie cosmiche sembrano particolarmente favorevoli, quindi è il momento giusto per approfittarne.Bilancia: serenità e positivitàIniziamo con la Bilancia, segno noto per il suo amore per l’armonia e la bellezza.è una giornata che si prospetta serena e soddisfacente. Gli impegni lavorativi saranno affrontati con un atteggiamento positivo, il che può portare a risultati incoraggianti.