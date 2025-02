Terzotemponapoli.com - Orlando: “A Roma sarà una partita difficile per Conte, già all’andata rischiò”

L’ex calciatore Massimoè intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue dichiarazioni:Dove sono finite società come Juventus e Milan?“E’ peggio il Milan, perché c’è una confusione incredibile, c’è una proprietà lontanissima da come si dovrebbe fare calcio. La Juventus ha sempre gli Agnelli ma c’è una società che cerca di ricostruirsi. C’è un’annata no ma vedo un progetto, nel Milan no. Nella Juve vedo un progetto con giocatori nuovi, giovani, con Motta, magari sbagliato ma era un progetto, nel Milan non vedo tutto questo”.Milan, sembra vicinissimo Gimenez:“E’ un attaccante vero che al Milan è mancato. Moratastato per tanti motivi in un’annata brutta, la più brutta della sua carriera. Abraham non ti può garantire quello che ti può dare Gimenez, che è completo”.