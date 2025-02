Ilrestodelcarlino.it - Orgoglio tutto cesenate. Foschi ricevuta in Comune

Una campionessa del mondo a Cesena. Dopo essersi distinta lo scorso dicembre ai campionati di Coppa Davis disputati a San Paolo, in Brasile, la giovane atletaAlice, divenuta regina planetaria del beach tennis, è statadal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo sport Christian Castorri che si sono congratulati con lei, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città, per l’importante traguardo raggiunto in un contesto competitivo di particolare rilievo. Dal 10 al 15 dicembre 2024 a San Paolo si è infatti svolto il dodicesimo campionato del mondo a squadre, la Coppa Davis del beach tennis, a cui Aliceha preso parte dopo essere stata convocata nella nazionale under 18 dal capitano Michele Folegatti. Al suo fianco c’erano Giulio Brunello, Tristano Frattolillo, Edoardo Paganelli, Elena Francesconi e Alice Pepi.