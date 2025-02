Lanazione.it - Ore di intenso maltempo in Toscana: fiumi ingrossati e pioggia incessante. Zone colpite

Firenze, 1 febbraio 2025 – Una notte di, quella appena trascorsa, in particolare sullaoccidentale, come annunciato dall’allerta meteo emessa ieri dalla protezione civile regionale. La situazione a PratoA preoccupare sono stati i, visti anche i fenomeni dei giorni scorsi in particolare in provincia di Firenze. Una notte dunque a cavallo tra il 31 gennaio e il 1 febbraio caratterizzata acquazzoni e cielo scuro. E anche quella di oggi, sabato 1 febbraio sarà una giornata di allerta gialla, sia per temporali che per rischio idrogeologico. Questa notte in particolare i temporali si sono abbattuti sulla costa livornese e pisana, hanno raggiunto po le province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze. La situazione a Prato In particolare a Prato si sonoi corsi d’acqua.