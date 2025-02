Liberoquotidiano.it - "Ora viene la mia parte preferita. Troviamolo": Sinner, il clamoroso video privato dopo la vittoria

Jannikcontinua a stupire. Il campione di tennis e numero uno al mondo ha postato unin cui ripercorre il dietro le quinte di questa grande impresa: la, per la seconda volta, degli Australian Open. E nella clip di Jannik ci sono tanti momenti inediti e un messaggio chiaro: "Il successo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che ti hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. La cosa migliore è festeggiarlo in modo carino, con le persone a cui tengo davvero e che sono qui, e anche con te che stai dietro la telecamera". Poi spiega tutta la sua fatica per raggiungere gli obiettivi sportivi: "È incredibile perché la gente vede solo quello che facciamo in campo, ma ciò che conta davvero è la vita fuori dal campo, dove si costruisce il futuro. Questi giorni sono rari ovvero quelli in cui vinci un torneo, non importa quanto importante.