Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ, QUARTA PUNTATA: “STA SUCCEDENDO QUALCOSA, CI SONO ALCUNI ARTISTI…”

Leggi su Bubinoblog

Quarto appuntamento, sabato 1° febbraio, in prima serata su Rai 1, in diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi per “Ora o mai più” condotto da Marco Liorni.Lo show musicale, che mette al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e adesso lontani dalla luce della ribalta, ha visto – al termine della terza, grazie al voto dei ‘maestri’ e del popolo social – la vittoria di Pierdavide Carone che ha cantato in coppia con la sua coach Gigliola Cinquetti. Secondo posto per Matteo Amantia, è terzo per Pago.Ladi sabato scorso è stata un po’’ diversa e particolare rispetto alle precedenti perchè è stata divisa in due manche. Nella prima, la classica gara tra gli 8 concorrenti, chestati assistiti e affiancati dai loro tutor, nell’interpretazione dei duetti e hanno poi valutato le diverse performance ed espresso il proprio giudizio.