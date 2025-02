Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti, cari segni zodiacali, a questo primo giorno di febbraio! Se pensate che il mese scorso sia stato un po’ turbolento, preparatevi a iniziare febbraio con una dose di realismo. Oggi sembra che l’universo vi stia chiedendo di mettere un po’ da parte i sogni ad occhi aperti e affrontare le cose con una buona dose di pragmatismo. Ma niente paura, un pizzico di spirito di adattamento potrebbe farvi superare la giornata con un sorriso.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi la tua energia sembra un po’ fuori posto, come se avessi troppe cose da fare e poche risorse per farle. Non è il momento per grandi iniziative, quindi rallenta e cerca di fare un passo alla volta. Anche tu meriti un po’ di relax, no? Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi potresti sentirti più riflessivo del solito, come se avessi bisogno di fare chiarezza su alcune cose.