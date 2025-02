Nerdpool.it - One Chicago: Nel crossover il matrimonio di Platt e Mouch supera un brutto momento

Leggi su Nerdpool.it

Le relazioni sono la forza trainante dell’universo di One. Sono loro che ci fanno tornare per saperne di più e ci fanno investire nei vari disastri e crimini che i primi soccorritori devono affrontare.Iltra Trudy(Amy Morton) e(Christian Stolte) è uno dei più amati dell’intera serie di One. I due hanno una chimica innegabile e le loro diverse personalità creano un’accoppiata accattivante e comica. Il che rende ancora più strazianti i casi in cui sono in pericolo.Lo showrunner voleva “sfidare” la loro relazioneIldi Oneci ha regalato uncolpo. Laè stata colpita alla schiena e ha perso i sensi un paio di volte in ospedale durante l’operazione. Sembrava una situazione assolutamente disastrosa. Fortunatamente, gli sforzi dell’équipe medica del Gaffney hanno dato i loro frutti e l’ufficiale è uscito vivo.