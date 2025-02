Ilrestodelcarlino.it - Ombre di vendetta. Nuovo raid nella notte. Nel mirino finisce un ristorante cinese

Gianluca Spezio, studente, iscritto alla facoltà di Lettere, stava fumando una sigaretta. Era affacciato alla finestra, via Garibaldi, nell’appartamento a fianco all’agenzia immobiliare. Era mezza, minuto più, minuto meno. "Ho visto un ragazzo, il cappuccio in testa, il volto coperto. Andava avanti e indietro lungo la strada. Un atteggiamento sospetto. Non ho fatto in tempo a chiamare gli altri studenti che condividono con me l’appartamento quando ho sentito un boato". Era la vetrata delLi Xia che si affaccia in via Garibaldi, l’ingresso in piazza Sacrati. Per terra i sassi, grandi come pugni. Nel vetro una ragnatela di crepe. "Il ragazzo che ho visto faceva da palo, l’altro è apparso all’improvviso da una laterale e ha lanciato i sassi. E’ chiaro che non si tratta di balordi", racconta lo studente, lo zaino con i libri, al suo fianco un ’collega’ di studi Gabriel Lobosco.