Ilgiorno.it - Olimpiadi, in Alta Valle anche i Giochi giovanili 2028. Livigno, Bormio e Valdidentro protagoniste

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – La Valtellina, insieme alle Dolomiti, sarà il teatro di un’altra manifestazione di livello globale: i fantastici Yog (Youth olympic games) ovvero ledove si cimentano molti dei talenti più cristallini degli sport invernali. Giovedì a mezzogiorno a Losanna il Cio, Comitato olimpico internazionale, ha assegnato a Dolomiti Valtellina gli Yog invernali delsenza nessun dubbio, confermando la fiducia a quei territori che, fra un anno, ospiteranno leinvernali di Milano Cortina 2026. Grande protagonista degli Yog sarà la Valtellina che, come per la rassegna a cinque cerchi che incomincerà fra un anno o poco più, sarà lo scenario di molti eventi di grande importanza. Tutta lasarà coinvolta, in questo vero e proprio festival dello sport giovanile, ma in particolar modo lo saranno, sede nel 2026 delle prove dello sci alpino maschile e dello sci alpinismo,, pronto ad assegnare il prossimo febbraio le (tantissime) medaglie dello snowboard e freestyle, e, la new entry,