Olimpia Tedora . Operazione sorpasso

La settimana di sosta del campionato di B1 non ha particolarmente giovato all’Teodora che ha visto interrompersi il gran momento di forma che ha fruttato 4 vittorie consecutive nelle ultime uscite del girone di andata. Le ostilità riprendono oggi (fischio d’inizio alle 17), al Costa, contro la Pieralisi Jesi, storico sodalizio marchigiano che aveva affrontato il campionato con velleità, non ancora abbandonate, di alta classifica, anche se i risultati sono stati sempre discontinui e, nell’ultima giornata di andata, è giunta una sconfitta per 3-1 sul campo di un emergente Conegliano jr. Le jesine di coach Sabbatini hanno 21 punti, frutto di 7 vittorie, contro i 20 delle ravennati che hanno vinto 8 volte, ma ben 5 delle quali al quinto set. Le squadre si ritrovano di fronte dopo il match di apertura del 12 ottobre, quando l’sorprese a domicilio la favorita Pieralisi, superandola con il primo di una lunga serie di 3-2.