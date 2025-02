Bergamonews.it - “Ol Giopì” si rinnova, al vertice la direttrice Maria Teresa Birolini

Leggi su Bergamonews.it

Il nuovo, quindicinale del Ducato di Piazza Pontida, è stato presentato nei giorni scorsi con il nuovo direttore, anzi diretùra,, e con il nuovo consulente editoriale, Paolo Aresi. Ha detto il duca Smiciatöt, al secolo Mario Morotti: “Sentivamo il bisogno delmento, ce lo aveva chiesto lo stesso direttore del giornale, Silverio Signorelli, che ringraziamo tantissimo per il suo lavoro. Ilaveva bisogno di un intervento per porsi al passo con i tempi non per i suoi temi di fondo, ma per lo stile della comunicazione. Signorelli da almeno un anno ci chiedeva di passare la mano. Lo abbiamo accontentato”.Ilè passato nelle mani di, anzi “diretùra”, e di Paolo Aresi, consulente editoriale del giornale.ha dichiarato: “Abbiamoto il giornale restando però nella tradizione, abbiamo cercato un linguaggio che potesse venire recepito dalla gente confermando l’impostazione tradizionale, cioè l’impegno per dare valore alla nostra cultura, al nostro dialetto; al contempo abbiamo deciso – d’accordo con il duca – di rilanciare la satira anche sui potenti con l’intento di stimolare uno sguardo oggettivo su quello che accade, sui problemi nella nostra terra.