Oggi a Sant'Alberto la capolista Coriano. A Solarolo è tempo di derby con il Massa

In Eccellenza si giocano in questo weekend le gare della 23ª giornata (6ª di ritorno). Une la sfida allaanimano gli anticipi dipomeriggio. Reno-Tropical. Al ‘Nostini’, nell’anticipo dipomeriggio alle 15, è di scena la prima della classe, che vanta anche la miglior difesa (13). Ma, con un solo punto nelle ultime tre giornate, laè annunciata in frenata. La squadra di– nona con 29 punti, +7 sulla zona playout, ma riducibili a +3 se il Faenza tornasse in ballo – riprende invece, senza lo squalificato De Rose, dal ko di San Piero in Bagno, che ha interrotto una serie di tre vittorie di fila. All’andata il Tropical vinse 1-0 con rete di Pasquini a 6’ dal termine.Lombarda-. Al ‘Dini e Salvalai’ si giocapomeriggio, alle 14.