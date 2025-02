Ilgiorno.it - Occasioni di ricordi al telefono

MaiettiNon so voi, ma quando aluna vocetta la prende da lontano per segnalarvi un prodotto o altro, e proporvi un acquisto o un abbonamento, in genere non mi arrabbio, anche perché ho una nipote ventenne che fa quel lavoro lì, e l’idea che chi riceve la sua telefonata le sia sgarbato o peggio mi fa star male. A pensarci, però, forse faccio peggio. Trattengo affabilmente la vocetta qualche secondo per dire poi: "Mi dispiace, ho un figlio (o un parente, un amico) del settore: non lo posso tradire. Le auguro di cuore buona fortuna. Passi pure a un’altra telefonata". Ormai ho esaurito figli, parenti ed amici. Arrivo a odiare il, ma non posso farci niente. È la maledizione del nostro tempo, mi dico. E penso a quanto si stava male prima, quando ci si scriveva per lettera e c’era un solopubblico, in un bar dove non si andava oltre il bianchino e un bicchiere di spuma.