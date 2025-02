Thesocialpost.it - Nuovo sistema elettorale: con la “legge Meloni” il centrodestra vincerebbe sempre

La maggioranza guidata da Giorgiaha avviato le discussioni su una nuova, ufficialmente legata alla riforma del premierato. Ma il vero obiettivo sembra essere quello di garantire un’investitura diretta al capo del governo, anche senza modificare la Costituzione. Il sospetto,più diffuso in Parlamento, è che la leader di Fratelli d’Italia stia valutando un voto anticipato per cogliere l’opposizione impreparata e divisa.Il ritorno del “Porcellinum”L’idea principale è quella di adottare un modello ispirato al Tatarellum, ilutilizzato per le Regioni. Questo prevede un impianto proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione vincente. Il nodo centrale è la soglia del premio: si ipotizza di assegnare il 55% dei seggi a chi supera il 40% dei voti, un meccanismo molto simile al Porcellum, bocciato dalla Consulta nel 2014.