Nuovo dramma aereo negli USA | un jet si schianta su un centro abitato

Unper gli Stati Uniti, nella notte un jet privato si èto al suolo mentre trasportava una bambinaGli Stati Uniti sono ancora sconvolti per la tragedia di Washington, quando qualche giorno fa è avvenuto un incidente tra undi linea e un elicottero militare, appena sopra il fiume Potomac dove entrambi sono caduti. Le ricerche delle ultime ore hanno portato all’estrazione dei corpi dal corso d’acqua, ma tra questi non è stato trovato neanche un superstite.USA: un jet sisu un(Ansa Foto) – Cityrumors.itSi tratta del primo grande caso della gestione Donald Trump, dal quale il Presidente degli USA non ne è uscito – agli occhi della critica internazionale – nel migliore dei modi. Quest’ultimo per trovare una giustificazione aldell’American Airlines, altro non si è sentito di fare che accollare le colpe alla politica di inclusione adottata dall’agenzia federale dell’aviazione.