Lanazione.it - Nuovo corso universitario per il turismo

Leggi su Lanazione.it

Vuole essere l’occasione per conoscere da vicino ildi laurea in Economia e management del, dalle materie di studio alle strutture messe a disposizione degli studenti, alle prospettive che si aprono, in termini occupazionali, per coloro che conseguono la laurea in un contesto, quello italiano, in cui ilrappresenta un elemento portante dell’economia. Martedì 4 febbraio, dalle 9 alle 17, a Palazzo Bernabei, è in programma l’open day deldi laurea in Economia e management deldel Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia. Sarà possibile colloquiare con docenti e tutor per approfondire i contenuti dei corsi e le opportunità post laurea, visitare le strutture didattiche e di ricerca, conoscere i servizi di orientamento, tutorato, mobilità internazionale e i numerosi servizi a disposizione dei giovani e delle giovani.